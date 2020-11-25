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Украина требует расследования убийства военного под Авдеевкой

Киев, Среда 25 ноября 2020 20:24
Украина требует расследования убийства военного под Авдеевкой
Фото: Леонид Кравчук (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе потребовала от России расследовать убийство военного возле Авдеевки. Он был ранен во вторник после обстрела снайпером.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

Украина хочет, чтобы Россия расследовала преступление и наказала виновных. Также СММ ОБСЕ должна способствовать в этом расследовании.

Напомним, во вторник, 24 ноября, позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего.

Позже стало известно, что раненый возле Авдеевки военный погиб. Военнослужащего госпитализировали с позиций в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.

Погибший Вячеслав Минкин был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него остались жена и сын. В прошлом году Минкин был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объяснил, почему 24 ноября на Донбассе в пригороде Авдеевки украинские военные не открывали огонь в ответ на снайперский обстрел со стороны противника

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