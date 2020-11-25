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Україна вимагає розслідування вбивства військового під Авдіївкою

Київ, Середа 25 листопада 2020 20:24
Україна вимагає розслідування вбивства військового під Авдіївкою
Фото: Леонід Кравчук (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Українська делегація у Тристоронній контактній групі зажадала від Росії розслідувати вбивство військового біля Авдіївки. Він був поранений у вівторок після обстрілу снайпером.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

Україна хоче, щоб Росія розслідувала злочин і покарала винних. Також СММ ОБСЄ повинна сприяти в цьому розслідуванні.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївки потрапили під обстріл ворожого снайпера. Близько полудня снайперська куля потрапила в українського військовослужбовця.

Пізніше стало відомо, що поранений біля Авдіївки військовий загинув. Військовослужбовця госпіталізували з позицій у важкому стані, лікарі не змогли його врятувати.

Загиблий В'ячеслав Мінкін був жителем Фастова. Йому був 31 рік, у нього залишилися дружина і син. У минулому році Мінкін був нагороджений медаллю за участь у боях за Светлодарскую дугу.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пояснив, чому 24 листопада на Донбасі в передмісті Авдіївки українські військові не відкривали вогонь у відповідь на снайперський обстріл з боку противника

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