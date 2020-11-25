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Хомчак рассказал, почему военные на Донбассе не ответили на вчерашний обстрел

Донбасс, Среда 25 ноября 2020 15:41
Хомчак рассказал, почему военные на Донбассе не ответили на вчерашний обстрел
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объяснил, почему 24 ноября на Донбассе в пригороде Авдеевки украинские военные не открывали огонь в ответ на снайперский обстрел со стороны противника, в результате которого был ранен, а затем скончался украинский военный.

Об этом Хомчак рассказал во время встречи со СМИ, передает АрміяInform.

По словам Хомчака, решение об открытии огня в ответ принимает командир на месте. Вчера огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

"Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось ли бы эвакуировать военного", - пояснил главнокомандующий.

Напомним, 24 ноября позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего. Военного госпитализировали с позиций в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что раненый возле Авдеевки военнослужащий погиб.

Вечером того же дня стало известно имя погибшего военнослужащего - от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Вячеслав Минкин. Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него осталась жена и сын.

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Новости Украины Происшествия Вооруженные силы УкраиныДонбассРуслан Хомчак

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