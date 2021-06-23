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Украина требует допустить в Крым миссии ООН и ОБСЕ

Автор: РБК-Украина

После наводнения жителям временно оккупированного Крыма грозит распространение новых инфекционных болезней. Украина требует, чтобы Россия обеспечила беспрепятственный и полный доступ Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Бездействие оккупационных властей РФ по обеспечению надлежащего функционирования инфраструктуры на полуострове привело к катастрофическим последствиям с человеческими жертвами", - заявила она.

При этом Денисова призвала международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить РФ выполнять обязательства по международному гуманитарному праву.

Она отметила, что на фоне сложной санитарно-эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, населению оккупированного полуострова грозит распространение новых инфекционных болезней.

"РФ должна безотлагательно выполнить требования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №75 / 192 и обеспечить беспрепятственный и полный доступ к временно оккупированного Крыма для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявила омбудсмен.

Напомним, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

Кроме того, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

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ОБСЕООНРоссийская ФедерацияКрымДенисова