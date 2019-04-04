Украина требует немедленного возвращения 113 осужденных украинцев - нота Минюста

Министерство юстиции Украины направило России ноту с требованием немедленно передать украинским компетентным органам 113 осужденных украинцев, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минюста.

"Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым - в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что поступили обращения граждан, осужденных по приговорам украинских судов, которые после аннексии Крыма были вынуждены отбывать наказание на территории Крыма или переведены на территорию России.

"В соответствии со ст. 1 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", территория Крыма является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины. Функционирование на временно оккупированной территории суды, которые выносят решения именем Российской Федерации, а также осуществления ими правосудия согласно российского процессуального и материального права не имеет правовых последствий по законодательству Украины. Указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ", - подчеркнули в Минюсте.

Согласно ч. 3 ст. 5 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории полуострова возлагается на Россию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Таким образом, Украина требует от России немедленного возвращения своих граждан и требует обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных к 15 мая. Судебные заседание проходило в закрытом режиме.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 23-х арестованных российскими силовиками крымских татар доставили в Ростов. Их планируют распределить по российским СИЗО.