Україна в ТКГ вимагає встановлення пункту моніторингу ОБСЄ в Керчі

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Україна в ТКГ засудила позицію омбудсмена РФ Москалькової, яка скасувала зустріч з Денісовою

Українська сторона Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо ситуації на Донбасі вимагає встановлення пункту моніторингу ОБСЄ в Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що представник України в ТКГ Євген Марчук, а також представники України у чотирьох підгрупах наголосили на ключових позиціях врегулювання війни на Донбасі. Зокрема, Україна вимагає негайного скасування результатів "виборів" в ОРДЛО і розпуск всіх псевдоорганів псевдовлади, дотримання Росією мінських угод.

"Крим і Азов - це Україна. Ми наполягаємо на присутності СММ ОБСЄ там і постійно діючого пункту моніторингу в Керчі. Моряки - військовополонені мають бути звільнені без всяких передумов", - написала вона.

Крім того, Геращенко додала, що українська сторона у ТКГ засудила позицію російського омбудсмена Тетяни Москалькової, яка не була присутня на судах над українськими військовополоненими моряками і "втекла від зустрічі з українським омбудсменом Людмилою Денісовою, в останню хвилину скасувавши домовленість про переговори СМСкою".

Геращенко додала, що Україна вимагає негайного проведення спільного засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи щодо заручників.

"Ми звернули увагу координаторів ОБСЄ на постійний зрив режиму тиші збоку РФ і їх маріонеток на Донбасі. Також ми не вважаємо за можливе скласти лапки на період виборчої кампанії і припинити боротьбу за звільнення заручників і полтів‘язнів. Цього не буде. На вимогу української сторони на ТКГ ще раз поставили питання звільнення підлітків з Ясинуватої і сподіваємося, що в цьому питанні незабаром буде прогрес", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник РФ в контактній групі Борис Гризлов відмовився від ініціативи України щодо спільного засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам.