Україна у ТКГ закликає РФ до участі у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті

Гуманітарна підгрупа контактної групи продовжує працювати над звільненням утримуваних осіб

Українська сторона у тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу закликає Російську Федерації (РФ) до участі у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер.

"Закликаємо РФ взяти участь у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті", - написала вона.

Крім того, Оліфер додала, що гуманітарна підгрупа контактної групи продовжує працювати над звільненням утримуваних осіб.

"Чекаємо на конструктивну реакцію протилежної сторони щодо українських пропозицій з цього питання. Ми готові до широкого компромісу задля того, аби люди повернулись додому", - написала вона.

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість... Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контактна група домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня.