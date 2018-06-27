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Україна у ТКГ закликає РФ до участі у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті

НовиниПолітика    27.06.2018 - 18:19
Фото: Дарка Оліфер (facebook.com-darka.olifer)
Фото: Дарка Оліфер (facebook.com-darka.olifer)

Гуманітарна підгрупа контактної групи продовжує працювати над звільненням утримуваних осіб

Українська сторона у тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу закликає Російську Федерації (РФ) до участі у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер.

"Закликаємо РФ взяти участь у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті", - написала вона.

Крім того, Оліфер додала, що гуманітарна підгрупа контактної групи продовжує працювати над звільненням утримуваних осіб.

"Чекаємо на конструктивну реакцію протилежної сторони щодо українських пропозицій з цього питання. Ми готові до широкого компромісу задля того, аби люди повернулись додому", - написала вона.

 

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Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контактна група домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня.

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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