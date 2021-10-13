Украина в ТКГ призвала возобновить пропуск пенсионеров через КПВВ, но Россия против

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала Россию возобновить пропуск через КПВВ пенсионеров и инвалидов для получения пенсий и вакцинации от коронавируса. Российская сторона отказалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.

Как отметил глава международного комитета Рады Александр Мережко, на очередном заседании ТКГ, которое прошло в режиме видеоконференции, украинская делегация призвала российскую сторону восстановить пропуск пенсионеров, инвалидов и других уязвимых категорий граждан Украины через линию разграничения.

По его словам, украинская сторона предложила открыть пропуск этих категорий граждан Украины через КПВВ "Станица Луганская". Нардеп отметил, что это необходимо для получения ими пенсий и предназначенной им помощи, а также вакцинации от коронавируса.

"К сожалению, представители российских оккупационных администраций на ТОТ в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения", - отметил Мережко.