Україна в ТКГ закликала відновити пропуск пенсіонерів через КПВВ, але Росія проти

Українська делегація в Тристоронній контактній групі закликала Росію відновити пропуск через КПВВ пенсіонерів та інвалідів для отримання пенсій і вакцинації від коронавірусу. Російська сторона відмовилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації в ТКГ.

Як зазначив голова міжнародного комітету Ради Олександр Мережко, на черговому засіданні ТКГ, яке пройшло в режимі відеоконференції, українська делегація закликала російську сторону відновити пропуск пенсіонерів, інвалідів та інших вразливих категорій громадян України через лінію розмежування.

За його словами, українська сторона запропонувала відкрити пропуск цих категорій громадян України через КПВВ "Станиця Луганська". Нардеп зазначив, що це необхідно для отримання ними пенсій і призначеної їм допомоги, а також вакцинації від коронавірусу.

"На жаль, представники російських окупаційних адміністрацій на ТОТ (тимчасово окупованій території - ред.) в Луганській області не погодилися з пропозицією розглянути будь-які заходи, які б дозволили пенсіонерам перетинати лінію розмежування", - зазначив Мережко.