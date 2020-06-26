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Україна в ТКГ підняла питання повернення окупованих територій під свій контроль

Новини » Політика     26.06.2020 - 19:54
Україна в ТКГ підняла питання повернення окупованих територій під свій контроль
Фото: Денис Казанський (facebook.com/samovydets)

Росія навідріз відмовляється виконувати умову щодо повернення українських територій

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі підняла питання повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Згідно з мінськими угодами вони повинні знаходиться під контролем України.

Про це повідомив представник Донецька в ТКГ журналіст Денис Казанський в ефірі "Україна 24".

За його словами, Російська Федерація навідріз відмовляється виконувати умову щодо повернення українських територій.

"Якщо ми говоримо про особливий статус ОРДЛО, то нам потрібно розуміти, що це за окремі райони, де вони починаються і закінчуються. Єдина межа, яка є зараз - це лінія розмежування, яка зафіксована в меморандумі від вересня 2014 року", - заявив він.

За його словами, окупанти захопили ще 1700 кв. км території, що мінськими угодами повинна бути українською.

"Росія відмовляється виконати ці умови, причому вона постійно звинувачує Україну в невиконанні. Вірогідність виборів восени там дуже маленька. Протилежна сторона не йде ні на які компроміси", - додав журналіст.

Нагадаємо, 26 червня відбулися чергові переговори ТКГ по врегулюванню на Донбасі, під час якої сторони обговорили ряд важливих гуманітарних та політичних питань.

Крім того, Україна в ТКГ обговорила можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року.

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Автор: РБК-Україна

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