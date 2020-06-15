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Україна в ТКГ: окупований Донбас потрібно повернути в правове поле

Новини » Політика     15.06.2020 - 17:33
Україна в ТКГ: окупований Донбас потрібно повернути в правове поле
Фото: Конституція України (rada.gov.ua)

Також делегація наполягає на проведенні інвентаризації державного та приватного майна на цих територіях

Україна наполягає на повному відновленні українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Крім того, делегація підкреслює необхідність проведення інвентаризації державного і приватного майна на цих територіях.

Про це в понеділок, 15 червня, йшлося на продовженні засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), передає прес-служба Офісу президента.

"Українська делегація в ТКГ підкреслила необхідність повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля", - йдеться в повідомленні.

Також делегація наполягає на проведенні інвентаризації державного і приватного майна в ОРДЛО.

"Українська делегація підкреслила необхідність проведення інвентаризації державного і приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Мова йде про стан підприємств усіх форм власності, зокрема відділень банківських установ", - йдеться в повідомленні

Крім того, представники України наполягали на забезпеченні української мобільним зв'язком та водопостачанням жителів цих територій.

"Наприкінці роботи групи гуманітарної українська сторона знову ініціювала проведення позачергового засідання цієї групи. Представник ОБСЄ підтримав пропозицію України. Також в рамках засідання ТКГ українська делегація вкотре наголосила, що учасниками ТКГ визначено три сторони - це Україна, Росія та ОБСЄ", - резюмується.

Нагадаємо, раніше Україна в ТКГ озвучила умови для проведення виборів на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що окупований Донбас повністю залишився без українського зв'язку.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України УкраїнаДонбас
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