ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна в ТКГ обговорила проведення виборів на Донбасі

Новини » Політика     25.06.2020 - 22:32
Україна в ТКГ обговорила проведення виборів на Донбасі
Фото: виборча дільниця (РБК-Україна)

Сторони провели консультації щодо проведення виборів в ОРДЛО

Українська делегація в Тристоронній контактній групі обговорила можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року. Українські представники назвали умови для проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Українська сторона наголосила, що проведення місцевих виборів на Донбасі можливе лише після деескалації конфлікту, виведення іноземних військ, роззброєння бойовиків та відновлення Україною контролю над державним кордоном в ОРДЛО.

Також представники України надали сторонам ТКГ календарний план підготовки до проведення виборів на Донбасі у встановлений законодавством термін.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова консультація ТКГ щодо врегулювання на Донбасі, під час якої сторони обговорили ряд важливих гуманітарних та політичних питань.

Крім того, ймовірність проведення виборів на окупованому Донбасі оцінив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся