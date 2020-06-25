Україна в ТКГ обговорила проведення виборів на Донбасі

Фото: виборча дільниця (РБК-Україна)

Сторони провели консультації щодо проведення виборів в ОРДЛО

Українська делегація в Тристоронній контактній групі обговорила можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року. Українські представники назвали умови для проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Українська сторона наголосила, що проведення місцевих виборів на Донбасі можливе лише після деескалації конфлікту, виведення іноземних військ, роззброєння бойовиків та відновлення Україною контролю над державним кордоном в ОРДЛО.

Також представники України надали сторонам ТКГ календарний план підготовки до проведення виборів на Донбасі у встановлений законодавством термін.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова консультація ТКГ щодо врегулювання на Донбасі, під час якої сторони обговорили ряд важливих гуманітарних та політичних питань.

Крім того, ймовірність проведення виборів на окупованому Донбасі оцінив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Автор: Дмитро Левицький