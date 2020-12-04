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Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ из-за нарушения "тишины" боевиками под Водяным

Пятница 04 декабря 2020 11:09
Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ из-за нарушения "тишины" боевиками под Водяным
Фото: ОБСЕ (facebook com oscesmm)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 декабря, в районе Водяного зафиксировано грубое нарушение боевиками режима прекращения огня. Украинская делегация в ТКГ готовит письменную ноту Наблюдательной миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба делегация Украины.

Как сообщается, обстрелы осуществлялись оккупантами сегодня ночью с использованием артиллерии 122 мм (13 снарядов) и миномета 120 мм (6 мин).

"Действия по ситуации: 1. Через координационный механизм заведен "режим тишины". 2. Готовится письменная нота к СММ. 3. Наблюдательная группа УССЦКК "Мариуполь" осуществляет меры по верификации события", - говорится в сообщении.

Также там отмечают, что каждым таким нарушением Россия отгораживает себя от цивилизованного мира.

"Неукоснительное выполнение договоренностей о прекращении огня от 22 июля 2020 года - залог стабильного прогресса в урегулировании", - акцентировали в украинской делегации.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 декабря, на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Ни один украинский военный не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, 2 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили договоренности о перемирии.

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