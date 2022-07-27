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Украина и Тайвань будут темами разговора Байдена и Си Цзиньпина, - Белый дом

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Вашингтон, Среда 27 июля 2022 00:03
Украина и Тайвань будут темами разговора Байдена и Си Цзиньпина, - Белый дом Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вторжение России в Украину и напряженность вокруг Тайваня станут темами ожидаемого на этой неделе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ожидается, что управление экономической конкуренцией между двумя странами также будет затронуто в телефонном разговоре, который, как заявил Байден в понедельник, ожидается в конце этой недели.

"Все, от напряженности вокруг Тайваня до войны в Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", - сказал Кирби.

Это будет пятый звонок между двумя лидерами. Он состоится после того, как Китай направил администрации Байдена повышенные предупреждения о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Пекин называет своей территорией.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай надавить на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

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