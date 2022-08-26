Украина в таблице коэффициентов УЕФА вылетела из топ-15 впервые за четверть века

Четыре поражения "Динамо" и "Днепра-1" в течение двух недель позволили конкурентам обойти Украину в классификации стран. В данный момент она на 16-й строчке с актуальным рейтингом 25,700 баллов.

В сезоне 2022/23 "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" суммарно набрали всего 1,900 пункта. Тем временем норвежские и чешские клубы – 3,500 и 4,250 балла соответственно. Пока Украина даже не смогла обойти Россию, которая лишена места в еврокубках.

Нынешний результат самый плохой для Украины с 1998 года. Тогда она находилась на 17-м месте. Украинский антирекорд – 28-я позиция – установлен еще в 1993 году, когда Украина впервые попала в рейтинг коэффициентов УЕФА.

Накануне "Шахтер" узнал соперников в группе F Лиги чемпионов. В квартет с "горняками" попали "Реал", РБ "Лейпциг" и "Селтик". Стартовый тур группового этапа назначен на 6-7 сентября. "Динамо" и "Днепр-1" сыграют в группах Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.