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Украина в таблице коэффициентов УЕФА вылетела из топ-15 впервые за четверть века

Фото: "Днепр-1" дебютировал в Европе по двум поражениям (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Неудачные выступления украинских клубов в еврокубках в сезоне 2022/23 будут иметь негативные последствия на грядущие сезоны. Украина опустилась на 16 место в актуальной таблице коэффициентов УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FootballSeeding.

Четыре поражения "Динамо" и "Днепра-1" в течение двух недель позволили конкурентам обойти Украину в классификации стран. В данный момент она на 16-й строчке с актуальным рейтингом 25,700 баллов.

В сезоне 2022/23 "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" суммарно набрали всего 1,900 пункта. Тем временем норвежские и чешские клубы – 3,500 и 4,250 балла соответственно. Пока Украина даже не смогла обойти Россию, которая лишена места в еврокубках.

Нынешний результат самый плохой для Украины с 1998 года. Тогда она находилась на 17-м месте. Украинский антирекорд – 28-я позиция – установлен еще в 1993 году, когда Украина впервые попала в рейтинг коэффициентов УЕФА.

Накануне "Шахтер" узнал соперников в группе F Лиги чемпионов. В квартет с "горняками" попали "Реал", РБ "Лейпциг" и "Селтик". Стартовый тур группового этапа назначен на 6-7 сентября. "Динамо" и "Днепр-1" сыграют в группах Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.

К слову, в четверг "Днепр-1" потерпел разгромное поражение от АЕКа из Ларнаки на выезде.

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