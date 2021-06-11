Украина может сыграть с Россией на Евро: сложный, но реальный расклад

С момента распада СССР Украина и Россия сыграли только дважды и обе игры были в рамках квалификации на чемпионат Европы-2000. В сентябре 98-го года Украина в Киеве победила Россию 3:2, а в октябре 99-го сыграла вничью в Москве 1:1.

С тех пор жребий и различные расклады разводили Украину и Россию в сетках турниров. Но с 2014 года добавился еще и фактор войны. После оккупации Крыма и Донбасса УЕФА во избежание конфликтов между командами и болельщиками, утвердила разведение украинских и российских команд во всех турнирах. Конечно, на финальных стадиях плей-офф в еврокубках они могли сойтись просто в силу уменьшения количества участников и невозможности развести команды. Но с тех пор тоже таких игр не было. Каждый раз украинские или российские команды не доходили вместе в поздние матчи на вылет.

Евро-2020 может стать одним из примеров, когда в плей-офф команды нельзя развести. Но для этого сборным России и Украины нужно будет преодолеть стадию 1/8 финала. В четвертьфинале встреча уже возможна, но и там не так все просто.

Для встречи России и Украины в плей-офф Евро должна сложиться одна из комбинаций событий:

Украина занимает первое место в своей группе, а Россия - второе. В этом случае команды в 1/4 финала сыграют в Баку;

Украина занимает второе место, а Россия - первое. Тогда в 1/4 финала сборные сыграют в Мюнхене.

Кроме этого, возможна встреча аж в полуфинале (в финале - само собой). Тут работают следующие комбинации:

Украина выходит в плей-офф с первого места в группе, Россия - с третьего;

Украина выходит со второго места, а Россия - с третьего или первого

Украина выходит в плей-офф с третьего места, а Россия - с первого.

При этом нужно помнить, что с третьего места выходят только четыре из шести команд в группах. То есть при плохой разнице забитых и пропущенных голов Россия или Украина с третьего места могут не попасть в 1/8 финала.