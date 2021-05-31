Украина столкнется с новыми биологическими угрозами: Ляшко сделал заявление

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил украинцев о новых угрозах. В частности, о хронических неинфекционных болезнях, старении населения.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30" .

По словам министра, Украину ждут биологические угрозы.

"Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться", - заявил он.

Отметим, сейчас в Украине эпидемия коронавируса. Однако, власти сообщают, что заболевание взяли под контроль.