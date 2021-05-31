Україна зіткнеться з новими біологічними загрозами: Ляшко зробив заяву

Про це він заявив на форумі "Україна 30" .

За словами міністра, Україну чекають біологічні загрози.

"Хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення, збудники, які викликають захворювання як у людини, так і у тварини... Це все ті загрози, до яких ми повинні готуватися", - заявив він.

Зазначимо, зараз в Україні епідемія коронавірусу. Однак, влада повідомляє, що захворювання взяли під контроль.