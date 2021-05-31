Україна зіткнеться з новими біологічними загрозами: Ляшко зробив заяву

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко попередив українців про нові загрози. Зокрема, про хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення.
Про це він заявив на форумі "Україна 30".
За словами міністра, Україну чекають біологічні загрози.
"Хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення, збудники, які викликають захворювання як у людини, так і у тварини... Це все ті загрози, до яких ми повинні готуватися", - заявив він.
Зазначимо, зараз в Україні епідемія коронавірусу. Однак, влада повідомляє, що захворювання взяли під контроль.
Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозує появу нового смертоносного вірусу. Світ не останній раз зіткнувся із загрозою пандемії.
Крім того, спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить в "дуже, дуже темний період".