ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина может стать одним из основных поставщиков "чистой" энергии в ЕС, - Тимченко

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 17:10
Украина может стать одним из основных поставщиков "чистой" энергии в ЕС, - Тимченко Фото: Украина может стать одним из основных поставщиков "чистой" энергии в ЕС (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии для The Wall Street Journal.

"Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в европейские страны", - сказал он.

Тимченко отметил, что после установления статических компенсаторов реактивной мощности (статкомів) или систем накопления энергии, Украина сможет постепенно увеличивать мощность экспорта электроэнергии до 1,6 ГВт в сутки по сравнению с текущими поставками в Польшу и Молдовы на уровне 200-300 МВт.

Он также добавил, что для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае увеличения пропускной способности на экспорт электроэнергии до 2,5 ГВт, Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.

Ранее Министерство энергетики сообщало, что украинская электроэнергия позволит Европе заместить 17% экспорта российского газа, и поможет ЕС уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Максим Тимченко
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы