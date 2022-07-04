Украина может стать одним из основных поставщиков "чистой" энергии в ЕС, - Тимченко

Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии для The Wall Street Journal.

"Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в европейские страны", - сказал он.

Тимченко отметил, что после установления статических компенсаторов реактивной мощности (статкомів) или систем накопления энергии, Украина сможет постепенно увеличивать мощность экспорта электроэнергии до 1,6 ГВт в сутки по сравнению с текущими поставками в Польшу и Молдовы на уровне 200-300 МВт.

Он также добавил, что для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае увеличения пропускной способности на экспорт электроэнергии до 2,5 ГВт, Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.

Ранее Министерство энергетики сообщало, что украинская электроэнергия позволит Европе заместить 17% экспорта российского газа, и поможет ЕС уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.