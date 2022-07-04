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Україна може стати одним з основних постачальників "чистої" енергії до ЄС, - Тімченко

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Понеділок 04 липня 2022 17:10
Україна може стати одним з основних постачальників "чистої" енергії до ЄС, - Тімченко Фото: Україна може стати одним з основних постачальників "чистої" енергії до ЄС (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Україна може стати одним з основних постачальників чистої енергії до країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка у коментарі для The Wall Street Journal.

"Україна може стати одним з основних постачальників чистої енергії в європейські країни", - сказав він.

Тімченко зазначив, що після встановлення статичних компенсаторів реактивної потужності (статкомів) або систем накопичення енергії, Україна зможе поступово збільшувати потужність експорту електроенергії до 1,6 ГВт на добу, в порівнянні з поточними поставками до Польщі та Молдови на рівні 200-300 МВт.

Він також додав, що для збільшення експорту електроенергії з України необхідно відновити більше ліній електропередачі до Європи.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у разі збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії до 2,5 ГВт, Україна зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік від її продажу.

Раніше Міністерство енергетики повідомляло, що українська електроенергія дозволить Європі замістити 17% експорту російського газу, та допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів.

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