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Украина может стать крупнейшим экспортером "зеленой" электроэнергии в Европу, - ДТЭК

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров благодаря увеличению мощностей возобновляемой энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в эфире BBC.

"Мы представили инициативу, которая называется "30 к 2030". Она предусматривает строительство 30 ГВт мощности "зеленой" энергетики в Украине до 2030 года, что сделает нас одним из крупнейших поставщиков "зеленой" электроэнергии нашим европейским партнерам", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что Украина также может стать одним из крупнейших производителей "зеленого" водорода.

По его словам, на Всемирном экономическом форума в Давосе руководители крупнейших энергетических компаний в мире выразили готовность принять участие в этом проекте, и готовы помочь в строительстве новой экономики Украины.

Для увеличения мощностей чистой энергетики до 30 ГВт к 2030 году необходимо около 35-38 млрд евро инвестиций.

"Мы поможем Европе решить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику. Конечно, мы должны дождаться конца войны, но готовиться нужно уже сегодня", - подытожил Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

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ДТЭК