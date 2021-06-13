Украина стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами: онлайн поединка

Сборная Украины стартует на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в первом туре играют против Нидерландов.

45' - стартовала вторая половина. В составах без изменений.

В УЕФА тоже оценили игру Бущана против Нидерландов.

Первая половина завершилась. Украинцам удалось сохранить свои ворота "сухими" - 0:0. Есть 15 минут немного перевести дух. Пока одним из главных героев украинской сборной можно смело называть Бущана.

(uefa.com)

40' - а теперь уже сами нидерландцы простили. Думфрис с убойной позиции головой пробил мимо.

39' - БУЩАН!!! Что творит кипер украинской сборной. Вейналдум стрелял из-за пределов штрафной, мяч угодил в кого-то из украинцев, но даже так Георгия сегодня не смутить

30' - Ярмоленко качнул защитников и пробил с нерабочей правой с линии штрафной. Мяч прилетел прямо в руки Стекеленбурга.

28' - упал Ярмоленко в штрафной Нидерландов и сразу обратил взгляд на рефери, но Брых нарушения не углядел.

(uefa.com)

27' - Бущан просто красавчик. Снова Нидерланды организовали опаснейшую атаку, но наш вратарь не дал себя обыграть Вегхорсту, который уже был готов забивать в пустые ворота.

К середине первого тайма Нидерланды больше владеют мячом - 63% на 37% у украинцев. По ударам также "оранжевые" впереди - 7 (2 в створ) против 2 (1) у "желто-синих".

Ух, чуть не привезли украинцы себе. Забарный срезал мяч, до которого чуть не добарлся ван Аанхолт. Его на долю секунды опередил Бущан.

Немного спал темп. Нидерландцы больше контролируют мяч, украинцы пока расчитывают на контратаки.

15' - первый удар по воротам есть у Украины. Яремчук сместился с фланга в центр, но удар, откровенно говоря не вышел. Легкий сейв для Стекеленбурга.

13' - а вот и сама замена. Марлос сменил травмированного Зубкова.

11' - у Украины готовится замена. Марлос уже у кромки поля. Видимо, Зубков получил повреждение

Вот он - сейв Бущана. Георгий уже дважды вступал в игру.

Фото: (uefa.com)

7' - еще один отличный момент у Нидерландов. Вейналдум пробивал метров с 10-ти, но, благо, выше. Начало матча просто сумасшедшее

5' - Бущанище!!! Нидерланды вывели на убойную позицию Думфриса, но украинцев спас кипер "Динамо".

4' - угловой заработала Украина. После подачи Малиновского немного не достал до мяча Ярмоленко. А ведь Стекеленбург на выходе ошибся.

Ух, начало, что надо. На 2-й минуте украинцы организовали опасную атаку, но в штрафной ни Яремчуку, ни Зубкову пробить не удалось. А затем контратаку организовали нидерландцы, которую ударом с линии штрафной завершил Депай. Бущан был на месте.

Ну что, понеслось. Поединок начали нидерландцы.

К слову, поединок обслуживает немецкая бригада судей во главе с Феликсом Брыхом.

Фото: матч судит немецкая бригада арбитров (uefa.com)

Команды появились на поле, до матча остаются считанные минуты. Верим в нашу сборную.

Стали известны составы команд

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Зинченко, Малиновский - Ярмоленко (к), Яремчук, Зубков

Нидерланды: Стекеленбург - Тимбер, де Врей, Блинд - Думфрис, де Роон, Вейналдум, де Йонг, ванн Аанхолт - Вегхорст, Депай