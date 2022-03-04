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Украина станет партнером Киберцентра НАТО

Автор: Антон Федорцив

Вскоре Украина присоединится к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО в статусе участника-контрибутора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Госспецсвязи в Telegram.

На этой неделе состоялось заседание руководящего комитета Киберцентра НАТО в Таллинне. Представители членов организации единогласно поддержали присоединение Украины к составу Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

"Участие Украины в работе Центра усилит обмен киберопытом с другими странами-участницами. Украина может поделиться ценным опытом из первых рук по отношению к некоторым противникам в области кибербезопасности, который можно будет использовать для дальнейших исследований, обучения и тренировок", – подчеркнул директор центра, полковник Яак Тариен.

Отметим, что в Киберцентр НАТО входят 25 стран-членов НАТО. Также организация имеет четырех участников-контрибуторов – Австрию, Швейцарию, Швецию и Финляндию.

К слову, глава МИД Дмитрий Кулеба эмоционально призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

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