Украина стала участником программы по разработке технологий для армий стран НАТО
Украина стала участником многосторонней программы взаимосовместимости (MIP). Эта программа занимается реализацией технического сотрудничества армий стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Теперь Украина в качестве ассоциированного члена MIP получит право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.
"У Украины есть мощный IТ-потенциал и достойный союзник НАТО. Уверен, мы привнесем свою пользу в развитие коллективной безопасности", - заявил глава Минобороны Алексей Резников.
Отмечается, что при поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы мониторинга "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными IТ-специалистами.
Именно на примере работы этой системы украинская команда представляла потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.
Украину уже сообщили о членстве официальными дипломатическими каналами. Также флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов программы MIP.
Что известно о программе MIP?
MIP является программой технологического сотрудничества Вооруженных сил государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS.
Одним из продуктов MIP является спецификация MIP4-IES - протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления. Украинские разработчики системы мониторинга "Дельта" взаимодействуют с программой MIP c 2019 года.
Напомним, ранее Украина предложила НАТО создать на его восточном фланге, например в Польше, военный хаб "НАТО-Восток", который станет аналогом проекта "НАТО-Юг" в Неаполе.
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