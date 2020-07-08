Украина стала пионером нового рынка зеленых облигаций

Компания "ДТЭК ВИЭ" получила награду "New Market Green Pioneer" от Climate Bonds Initiative (CBI) за первый выпуск зеленых облигаций среди украинских компаний. В ноябре 2019 года "ДТЭК ВИЭ" выпустила первые зеленые еврооблигации на сумму 325 млн евро под 8,50% сроком на 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Размещение облигаций стало знаковым событием для отрасли и позволило ДТЭК стать первопроходцем на украинском рынке ВИЭ: сделка стала первым в истории выпуском зеленых облигаций класса "В", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе.

"Присоединение украинской нефинансовой корпорации к растущей группе организаций, выпустивших зеленые облигации, - это долгожданный и вдохновляющий признак развития рынка и снижения входного барьера. Более того, поскольку в энергобалансе Украины доминирующую роль играют ископаемые виды топлива, размещение облигаций ДТЭК является важным шагом в правильном направлении развития рынка", - говорится в сообщении CBI.

В свою очередь, генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Филипп Лекебуш заявил, что компания гордится тем, что в прошлом году смогла успешно инициировать дебютное привлечение зеленых еврооблигаций и открыть важный для развивающихся рынков инструмент финансирования.

"Эта награда - важное достижение для нашей компании и для Украины. Украинский сектор ВИЭ стал одной из немногих историй успеха для страны, привлек инвестиции на сумму более 10 млрд евро. Важно, чтобы Украина быстро преодолела текущий кризис в энергетической отрасли и продолжила путь по реализации долгосрочных структурных реформ и декарбонизации экономики в соответствии с ключевыми целями европейской политики", - добавил Филипп Лекебуш.

Напомним, "ДТЭК ВИЭ" - операционная компания, управляющая активами ДТЭК в возобновляемой энергетике. ДТЭК - ведущий национальный инвестор в энергетику Украины. За 15 лет компания инвестировала в развитие отрасли более 10 млрд долларов, включая 1,2 млрд евро - в развитие зеленой генерации.

Награда Green Bond Pioneer Awards (GBPA) является главным международным признанием лучших практик и инноваций в сфере зеленого финансирования. Climate Bonds Initiative (CBI) - неприбыльная международная организация, ориентирована на инвесторов и стремится мобилизовать облигации в размере 100 трлн долларов для решения проблем с изменением климата.