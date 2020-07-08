Україна стала піонером нового ринку зелених облігацій

Компанія "ДТЕК ВДЕ" отримала нагороду "New Market Green Pioneer" від Climate Bonds Initiative (CBI) за перший випуск зелених облігацій серед українських компаній. У листопаді 2019 року "ДТЕК ВДЕ" випустила перші зелені єврооблігації на суму 325 млн євро під 8,50% терміном на 5 років.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Розміщення облігацій стало знаковою подією для галузі і дозволило ДТЕК стати першопрохідцем на українському ринку ВДЕ: угода стала першим в історії випуском зелених облігацій класу "В", деномінованих в євро, і першим випуском облігацій компанії ВДЕ в Центральній та Східній Європі.

"Приєднання української нефінансової корпорації до зростаючої групи організацій, що випустили зелені облігації, - це довгоочікувана і надихаюча ознака розвитку ринку і зниження вхідного бар'єра. Щобільше, оскільки в енергобалансі України домінуючу роль відіграють викопні види палива, розміщення облігацій ДТЕК є важливим кроком у правильному напрямку розвитку ринку", - йдеться в повідомленні CBI.

Своєю чергою, генеральний директор "ДТЕК ВДЕ" Філіп Лекебуш заявив, що компанія пишається тим, що торік змогла успішно ініціювати дебютне залучення зелених єврооблігацій і відкрити важливий для ринків, що розвиваються, інструмент фінансування.

"Ця нагорода - важливе досягнення для нашої компанії й для України. Український сектор ВДЕ став однією з небагатьох історій успіху для країни, залучив інвестиції на суму понад 10 млрд євро. Важливо, щоб Україна швидко подолала поточну кризу в енергетичній галузі і продовжила шлях реалізації довгострокових структурних реформ і декарбонізації економіки відповідно до ключових цілей європейської політики", - додав Філіп Лекебуш.

Нагадаємо, "ДТЕК ВДЕ" - операційна компанія, що управляє активами ДТЕК у відновлюваній енергетиці. ДТЕК - провідний національний інвестор в енергетику України. За 15 років компанія інвестувала в розвиток галузі понад 10 млрд доларів, включаючи 1,2 млрд євро в розвиток зеленої генерації.

Нагорода Green Bond Pioneer Awards (GBPA) є головним міжнародним визнанням кращих практик та інновацій у сфері зеленого фінансування. Climate Bonds Initiative (CBI) - неприбуткова міжнародна організація, орієнтована на інвесторів і прагне мобілізувати облігації в розмірі 100 трлн доларів для вирішення проблем зі зміною клімату.