Украина стала членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия во время войны

"Только что получил важные новости из ЮНЕСКО - Украина была избрана членом комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта", - написал в своем Telegram министр.

По его словам, после этого решения организации Украина совместно с другими странами-участницами будет работать над безопасностью культурного наследие от последствий вооруженных конфликтов.

Ткачено добавил, что участие Украины в этом комитете ЮНЕСКО станет действенным механизмом для усиления защиты украинских памятников в Крыму и во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"В условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, их настойчивого желания распространять информационную пропаганду, а также из-за постоянных попыток присвоить себе украинское культурное наследие - членство Украины является важным этапом для нашего государства", - подчеркнул министр.