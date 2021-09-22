Украина и США завтра проведут первый саммит Национального кластера кибербезопасности

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при СНБО и Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global) проведут саммит 23 сентября. Это первый саммит Национального кластера кибербезопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Участники мероприятия будут подводить итоги первого полугодия деятельности Национального кластера кибербезопасности, определять направления развития и приоритеты на будущее.
Среди прочего, будут обсуждать укрепление возможностей киберзащиты:
Среди участников саммита будут представители посольств США, Великобритании, Японии, Эстонии, НАТО, USAID, IFES.
Так называют координационную платформу, которая объединяет ресурсы, возможности, компетенции СНБО Украины и Фонда гражданских исследований и развития США, правительственных организаций, международных партнеров, частного сектора.
Главные задачи:
Уже состоялось шесть заседаний Национального кластера кибербезопасности. Темами были: