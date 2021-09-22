Україна та США завтра проведуть перший саміт Національного кластера кібербезпеки

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при РНБО та Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) проведуть саміт 23 вересня. Це перший саміт Національного кластера кібербезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.
Учасники заходу будуть підбивати підсумки першого півріччя діяльності Національного кластера кібербезпеки, визначати напрями розвитку та пріоритети на майбутнє.
Серед іншого, обговорюватимуть зміцнення спроможностей кіберзахисту:
Серед учасників саміту будуть представники посольств США, Великої Британії, Японії, Естонії, НАТО, USAID, IFES.
Так називають координаційну платформу, яка об’єднує ресурси, можливості, компетенції РНБО України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США, урядових організацій, міжнародних партнерів, приватного сектору.
Головні завдання:
Вже відбулося шість засідань Національного кластера кібербезпеки. Темами були: