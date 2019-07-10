Україна та США поновили угоду про безпеку на атомних об'єктах

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Дія угоди завершилася 28 жовтня 2018 року

Україна та США поновили угоду про підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об’єктів в Україні. Кабінет міністрів України прийняв відповідне рішення у ході засідання 10 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кабмін схвалив проект розпорядження про схвалення проекту угоди (у формі обміну нотами) між урядами України та США про поновлення дії угоди про безпеку. Угода була укладена 25 жовтня 1993 року.

У пояснювальній записці вказано, що 28 жовтня минулого року закінчився строк дії даної угоди. Посольство США в Україні 20 листопада 2018 року направило ноту про поновлення дії документу.

Таким чином, Україна та США продовжать співпрацю з питань підвищення безпеки на атомних об'єктах в Україні. Після ухвалення розпорядження продовжиться розробка процедур та протоколів експлуатаційної безпеки, покращення можливостей діагностики та підвищення ефективності регулювання шляхом розробки належних регуляторних стандартів; диверсифікація джерел постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій.

Також очікується підвищення фізичної безпеки АЕС та зниження ступеню ризику, пов'язаного з експлуатацією цивільних ядерних реакторів типу ВВЕР-440, ВВЕР-1000 в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2018-го Сполучені Штати Америки та Україна обговорили співпрацю в атомній енергетиці. Так, голова Верховної ради Андрій Парубій провів зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз (ЄС) в середу, 10 липня, офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, побудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції.