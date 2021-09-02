Украина и США продлили соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий

Государственный департамент США вместе с Министерством иностранных дел Украины продлили соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий между правительствам США и Украины. Оно уже вступило в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.
Это соглашение уделяет приоритетное внимание текущему и будущему сотрудничеству в области науки и технологий.
Соглашение включает:
"Мы продолжим искать пути углубления нашего сотрудничества в области энергетики, здравоохранения и наук о жизни, а также биотехнологий путем углубления наших связей на уровне университетов и правительства", - говорится в сообщении.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев договорились об установлении линии защищенной межгосударственной связи. Она поможет снизить риски, связанные с вооруженными конфликтами.