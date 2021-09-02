Україна і США продовжили угоду про співпрацю в галузі науки і технологій

Державний департамент США разом з Міністерством закордонних справ України продовжили угоду про співпрацю в галузі науки і технологій між урядам США та України. Воно вже вступило в силу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.
Ця угода надає пріоритет поточній та майбутній співпраці в галузі науки та технологій.
Угода включає:
"Ми продовжимо шукати шляхи поглиблення нашої співпраці в галузі енергетики, охорони здоров'я та наук про життя, а також біотехнологій шляхом поглиблення наших зв'язків на рівні університетів та уряду", - йдеться в повідомленні.
Раніше Держдепартамент США підтвердив, що Вашингтон і Київ домовилися про встановлення лінії захищеного міждержавного зв'язку. Вона допоможе знизити ризики, пов'язані зі збройними конфліктами.