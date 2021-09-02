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Украина и США продлили соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 01:42
Украина и США продлили соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий Фото: соглашение включает киберзащиту (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Государственный департамент США вместе с Министерством иностранных дел Украины продлили соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий между правительствам США и Украины. Оно уже вступило в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

Это соглашение уделяет приоритетное внимание текущему и будущему сотрудничеству в области науки и технологий.

Соглашение включает:

  • Содействие прогрессу в удовлетворении потребностей Украины в устойчивой энергии при одновременной модернизации ее ядерной инфраструктуры с целью уменьшения выбросов углекислого газа;
  • Усиление кибербезопасности критически важных сетей;
  • Поддержка целей Украины по сокращению выбросов парниковых газов.

"Мы продолжим искать пути углубления нашего сотрудничества в области энергетики, здравоохранения и наук о жизни, а также биотехнологий путем углубления наших связей на уровне университетов и правительства", - говорится в сообщении.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев договорились об установлении линии защищенной межгосударственной связи. Она поможет снизить риски, связанные с вооруженными конфликтами.

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