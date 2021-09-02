Україна і США продовжили угоду про співпрацю в галузі науки і технологій

Державний департамент США разом з Міністерством закордонних справ України продовжили угоду про співпрацю в галузі науки і технологій між урядам США та України. Воно вже вступило в силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.

Ця угода надає пріоритет поточній та майбутній співпраці в галузі науки та технологій. Угода включає: Сприяння прогресу у задоволенні потреб України у сталій енергії при одночасній модернізації її ядерної інфраструктури з метою зменшення викидів вуглекислого газу;

Посилення кібербезпеки критично важливих мереж;

Підтримка цілей України щодо скорочення викидів парникових газів. "Ми продовжимо шукати шляхи поглиблення нашої співпраці в галузі енергетики, охорони здоров'я та наук про життя, а також біотехнологій шляхом поглиблення наших зв'язків на рівні університетів та уряду", - йдеться в повідомленні.