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Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство

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Понеділок 06 вересня 2021 23:59
Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство Фото: віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анна Полисученко

Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство. Це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Є домовленість оновити, точніше переписати текст Хартії, яка існує з 90-х років. Я так розумію, це буде предметом розгляду пана Дмитра (Кулеби - ред.) і його колеги пана Блінкена", - повідомив Олексій Резніков.

У свою чергу, в міністерстві закордонних справ схвалюють і підтверджують дану ініціативу.

"Ми зараз перезапустимо (комісію зі стратегічного партнерства - ред.), це домовленість двох президентів, оновимо Хартію стратегічного партнерства і закріпимо те, що зробили два президенти, вивівши стратегічне партнерство між державами на новий рівень", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше ми писали, що Олексій Резніков вважає, що "Мінськ" потрібно зберігати навіть після залучення США до переговорів.

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