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"Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам, - Резников

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Понедельник 06 сентября 2021 23:35
"Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам, - Резников Фото: Алексей Резников считает, что минские переговоры нужно сохранять даже после привлечения США (t.me/OP_UA)
Автор: Анна Полисученко

Минские переговоры нужно сохранять даже после привлечения США. Это заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией", - заявил Алексей Резников.

Он считает, что это может быть продолжением Минских переговоров, потому что, к сожалению, другого площадки до сих пор нет.

"Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить. Любые переговоры нужно сохранять", - сообщил он.

Напомним, что ранее Алексей Резников заявлял, что минские переговоры - это мертвая история.

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