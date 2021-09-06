"Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам, - Резников

Минские переговоры нужно сохранять даже после привлечения США. Это заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией", - заявил Алексей Резников.

Он считает, что это может быть продолжением Минских переговоров, потому что, к сожалению, другого площадки до сих пор нет.

"Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить. Любые переговоры нужно сохранять", - сообщил он.