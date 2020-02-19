Украина и США обсудили сотрудничество по обмену информацией о террористических угрозах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с временно исполняющим обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам общественной безопасности, демократии и правам человека, координатором Бюро по вопросам борьбы с терроризмом Государственного департамента США Натаном Сейлсом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО на странице в Facebook.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества, в частности в сфере борьбы с терроризмом.

По словам Данилова, противодействие террористической угрозе является одной из ключевых.

"Мы понимаем коварство террористов, и борьба с терроризмом является одним из наших главных вызовов. Кибертерроризм при этом выходит сегодня на первый план", - заявил Данилов и подчеркнул необходимость усиления практического сотрудничества между Украиной и США, в частности в вопросах обмена информацией о террористических угрозах.

Ранее Данилов заявлял, что патрулирование границы на Донбассе должно проходить, чтобы состоялись выборы по украинским законом на украинской территории, чтобы прекратилась война.

Напомним, вчера, 18 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и координатор Госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс обсудили эскалацию на Донбассе.