UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и США готовят заседание Комиссии партнерства: началось обсуждение хартии

Автор: Сергей Новиков

Украина и США готовятся возобновить работу Комиссии стратегического партнерства. Стороны уже обсуждают ключевые пункты новой хартии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что замминистра иностранных дел Дмитрий Сеник провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Центральной и Восточной Европы в бюро по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган.

Дипломаты обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября, в частности в сферах обороны, кибербезопасности, энергетики, торговли и инвестиций.

Стороны уделили особое внимание подготовке совместного заседания Комиссии стратегического партнерства под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря Энтони Блинкена.

"Заместитель министра и заместитель помощника госсекретаря обменялись мнениями о ключевых элементах новой Хартии стратегического партнерства, принятие которой планируется в ходе совместного заседания комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина