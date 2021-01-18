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Украина может сразу получить три разные вакцины от COVID

Киев, Понедельник 18 января 2021 11:37
Украина может сразу получить три разные вакцины от COVID
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина одновременно может получить три разные вакцины от COVID. Производителей пока не раскрывают, поскольку подписаны договоры о неразглашении.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня ведутся переговоры с шестью производителями вакцины, которые на сегодня завершают третью стадию клинических испытаний и регистрируют их.

"Практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement. Это значит, что мы не имеем права обсуждать публично эти вещи, поэтому я не могу называть какие-то названия или параметры", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что переговоры дали результат и Украина получит вакцину не позднее февраля.

"На сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях мы будем иметь как раз три разных вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, однозначно будут одобрены ВОЗ и в других странах. То есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее Бразилия одобрила использование вакцины Sinovac, которую хочет закупить Минздрав Украины.

Также сообщалось, что Украина вышла на финальную стадию переговоров с AstraZeneca.

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Новости Украины Политика ВакцинаCOVID-19Денис Шмыгаль

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