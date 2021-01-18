ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Платную вакцинацию будут проводить параллельно с государственной, - Шмыгаль

Киев, Понедельник 18 января 2021 10:39
Платную вакцинацию будут проводить параллельно с государственной, - Шмыгаль
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что коммерческая вакцинация в Украине будет проводиться параллельно с государственной. Первые партии вакцины должны поступить в Украину не позднее февраля.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительство сейчас ведет переговоры с шестью производителями вакцины. Они проходят финальную стадию клинических исследований.

"Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат - у Украины будет вакцина не позднее февраля", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас есть возможность выбрать из трех вакцин. Они, скорее всего, будут в первых партиях поставки.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.

При этом в Минздраве отмечали, что возможность платной вакцинации появится не раньше второй половины 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Денис Шмыгальвакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь