Украина создаст центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами при НАТО

Статус партнера расширенных возможностей НАТО для Украины означает признание большого вклада в обеспечение коллективной безопасности, участие в миротворческих операциях. В частности, это дает расширение участия в военных учениях, которые ранее были закрыты для Украины.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Также военные, офицеры, госслужащие получают доступ к работе в структурах НАТО.

"Один из элементов, которые мы хотим привнести в ЭОР - это уникальный опыт Украины по борьбе с гибридными угрозами, с информационными, военными и киберугрозами. И в рамках нашего участия в ЭОР мы хотим создать центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который и будет нашим весомым вкладом в систему коллективной безопасности НАТО", - рассказала она.

Напомним, ранее политик говорила, что после получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству.

Отметим, что в Кабинете министров пояснили, что дает Украине новый статус в НАТО.