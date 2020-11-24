ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина создаст мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Офис генпрокуратуры Украины планирует создать 6 мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе. В Украине хотят усовершенствовать методику расследования, активизировать его и найти новые доказательства.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.

В ОГУ рассматривают вариант создания 6 мобильных групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу.

"Мы планируем запустить новый инструмент - мобильные группы", - отметил Мамедов.

Самые читаемые новости

Они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм и прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территориях, освобожденных в 2014-2015 годах, добавил заместитель генпрокурора.

В их состав должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты - судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны. Разделять мобильные группы планируют по территориальному принципу.

"Например, одна группа - Авдеевка - Красногоровка - Марьинка Донецкой области, вторая - Мариуполь", - объяснил он.

Напомним, статус военного преступника могут получить более 100 человек.

Кроме того, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс