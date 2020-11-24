Украина создаст мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе

Офис генпрокуратуры Украины планирует создать 6 мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе. В Украине хотят усовершенствовать методику расследования, активизировать его и найти новые доказательства.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.

В ОГУ рассматривают вариант создания 6 мобильных групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу.

"Мы планируем запустить новый инструмент - мобильные группы", - отметил Мамедов.

Они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм и прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территориях, освобожденных в 2014-2015 годах, добавил заместитель генпрокурора.

В их состав должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты - судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны. Разделять мобильные группы планируют по территориальному принципу.

"Например, одна группа - Авдеевка - Красногоровка - Марьинка Донецкой области, вторая - Мариуполь", - объяснил он.

Напомним, статус военного преступника могут получить более 100 человек.

Кроме того, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.