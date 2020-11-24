Україна створить мобільні групи для розслідування злочинів на Донбасі

Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)

Офіс генпрокуратури України планує створити 6 мобільних груп для розслідування злочинів на Донбасі. В Україні хочуть вдосконалити методику розслідування, активізувати його та знайти нові докази.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив в інтерв’ю ZN.UA.

В ОГУ розглядають варіант створення 6 мобільних груп терміном дії на пів року і з розподілом їхньої роботи за територіальним принципом.

"Ми плануємо запустити новий інструмент - мобільні групи", - зазначив Мамедов.

Вони фіксуватимуть грубі порушення міжнародних гуманітарних норм, прав людини, які мали місце в певний період часу на конкретній території. Йдеться про території, визволені у 2014–2015 роках, додав заступник генпрокурора.

У їх склад мають входити прокурор, слідчий, а в окремих випадках і експерти – судово-медичні, балісти, екологи та представники Міноборони. Розділяти мобільні групи планують за територіальним принципом.

"Наприклад, одна група - Авдіївка - Красногорівка - Мар’їнка Донецької області, друга - Маріуполь", - пояснив він.

Нагадаємо, статус воєнного злочинця можуть отримати понад 100 людей.

Крім того, Офіс генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі бойовиків на Донбасі.