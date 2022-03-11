Украина сообщила МАГАТЭ о полной потере связи с Чернобыльской АЭС

Коммуникация была потеряна на следующий день после того, как ныне контролируемый РФ объект потерял все внешние источники питания, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гендиректор также заявил, что Агентству известно о сообщениях о восстановлении подачи электроэнергии на объект, однако такая информация пока не подтвердилась.

Ранее в тот же день регулирующий орган Украины сообщил МАГАТЭ, что аварийные дизель-генераторы обеспечивают ЧАЭС электроэнергией. Последующая потеря связи означала, что регулирующий орган больше не мог предоставлять МАГАТЭ обновленную информацию об объекте.

Перед тем как пропала связь, поступала информация, что обе линии электропередач станции были повреждены, и фактически отключены от сети.