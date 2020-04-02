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Украина сократила транзит газа более чем на половину

Новости » Экономика     02.04.2020 - 11:05
Украина сократила транзит газа более чем на половину
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

По новому контракту "Газпром" оплачивает больший объем, чем фактический транзит

Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО "Газпром" в соответствии с новой транзитного соглашения и расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки), отметили в пресс-службе.

В марте 2020 года "Оператор ГТС" обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд куб. м или 36% относительно объемов марта 2019 года.

Украина сократила транзит газа более чем на половину

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила План развития газотранспортной системы на 2020-2029 годы, которым предусмотрены затраты на инфраструктуру ГТС Украины в размере 38,7 млрд грн (без НДС).

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2020 года "Оператор ГТС Украины" протранзитировал первые объемы газа по маршруту Венгрия - Словакия по заказу немецкого трейдера.

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