Україна скоротила транзит газу більш ніж на половину

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

За новим контрактом "Газпром" сплачує за більший об’єм, ніж фактичний транзит

Транзит газу через ГТС України у першому кварталі 2020 року склав 11,1 млрд кубометрів, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Оператор ГТС України".

Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ПАТ "Газпром" відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд куб. м на рік (178 млн куб. на добу), зазначили в прес-службі.

У березні 2020 року "Оператор ГТС" забезпечив транспортування 4,6 млрд куб. м природного газу до країн ЄС та Молдови. Порівняно з попереднім місяцем цей показник зріс на 18%, але зменшився на 2,6 млрд куб. м або 36% відносно обсягів березня 2019 року.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила План розвитку газотранспортної системи на 2020-2029 роки яким передбачено витрати на інфраструктуру ГТС України в розмірі 38,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2020 року "Оператор ГТС України" протранзитував перші обсяги газу по маршруту Угорщина - Словаччина на замовлення німецького трейдера.