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ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 27 июля, - Грызлов

Автор: Лера Полищук

Меры по обеспечению режима прекращения огня должны вступить в силу 27 июля

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители ТКГ якобы согласовали меры по прекращению огня на востоке страны. Он также выразил удовлетворение в связи с договоренностями.

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Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, меры по обеспечению режима прекращения огня должны вступить в силу в понедельник, 27 июля.

При этом он отметил, что якобы благодаря вмешательству в работу ТКГ замглавы администрации президента России Дмитрия Козака удалось принять конкретные меры для соблюдения режима прекращения огня.

Напомним, 14 июля Борис Грызлов обвинил Украину в срыве договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

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