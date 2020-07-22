ТКГ погодила перемир'я на Донбасі з 27 липня, - Гризлов

Представник Російської Федерації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що представники ТКГ нібито погодили заходи щодо припинення вогню на сході країни. Він також висловив задоволення у зв'язку з домовленостями.

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню повинні набрати чинності в понеділок, 27 липня.

При цьому він зазначив, що нібито завдяки втручанню в роботу ТКГ заступник голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака вдалося прийняти конкретні заходи для дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 14 липня Борис Гризлов звинуватив Україну в зриві домовленостей про припинення вогню на Донбасі.