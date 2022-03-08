Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум: точное время и маршрут

Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. Для этого уже объявлен режим тишины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
Маршрут для эвакуации жителей Сум только один: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава.
Никакие другие маршруты не согласовывались. Украинская сторона уже имеет информацию о том, что россияне запланировали срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим путем, который не согласован.
Верещук призывает российскую сторону не прибегать к манипуляциям.
Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в том числе иностранных студентов. В частности, граждан Индии и Китая.
Также речь идет о доставке по гуманитарному коридору в Сумы продуктов питания и медикаментов.
С 09:00 по вышеуказанному маршруту объявляется режим тишины.
Временные рамки работы гуманитарного коридора - с 09:00 до 21:00. Первая колонна должна начать движение из города в 10:00.
По всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения колонн. Колонна с гуманитарными грузами для Сум будет двигаться по маршруту Лохвица - Андриящевка - Ромны - Недригайлов - Сумы.
На личных автомобилях можно движение по гуманитарному коридору за автобусной колонной.
Напомним, за 10 дней "Укрзализныця" эвакуировала полтора миллиона украинцев.
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