Україна погодила коридор для евакуації з Сум: точний час і маршрут
Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Для цього вже оголошено режим тиші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
Маршрут евакуації
Маршрут для евакуації жителів Сум лише один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.
Українська сторона вже має інформацію про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей виїхати іншим шляхом, який не погоджений.
Верещук закликає російську сторону не вдаватися до маніпуляцій
Кого евакуюватимуть
Україна має намір евакуювати до Полтави мирних жителів, у тому числі іноземних студентів. Зокрема, громадян Індії та Китаю.
Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до Сум продуктів харчування та медикаментів.
Час роботи гуманітарного коридору
З 09:00 за вищевказаним маршрутом оголошується режим тиші.
Часові рамки роботи гуманітарного коридору - з 09:00 до 21:00. Перша колона має розпочати рух із міста о 10:00.
По всьому маршруту мають бути прибрані будь-які перешкоди для руху колон. Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.
Чи можна на своєму авто
На власних автомобілях можна рухатися гуманітарним коридором за автобусною колоною.
Нагадаємо, за 10 днів "Укрзалізниця" евакуювала півтора мільйона українців.
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