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Україна погодила коридор для евакуації з Сум: точний час і маршрут

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Сум, Вівторок 08 березня 2022 09:14
Україна погодила коридор для евакуації з Сум: точний час і маршрут Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Для цього вже оголошено режим тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Маршрут евакуації

Маршрут для евакуації жителів Сум лише один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

Українська сторона вже має інформацію про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей виїхати іншим шляхом, який не погоджений.

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Кого евакуюватимуть

Україна має намір евакуювати до Полтави мирних жителів, у тому числі іноземних студентів. Зокрема, громадян Індії та Китаю.

Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до Сум продуктів харчування та медикаментів.

Час роботи гуманітарного коридору

З 09:00 за вищевказаним маршрутом оголошується режим тиші.

Часові рамки роботи гуманітарного коридору - з 09:00 до 21:00. Перша колона має розпочати рух із міста о 10:00.

По всьому маршруту мають бути прибрані будь-які перешкоди для руху колон. Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.

Чи можна на своєму авто

На власних автомобілях можна рухатися гуманітарним коридором за автобусною колоною.

Нагадаємо, за 10 днів "Укрзалізниця" евакуювала півтора мільйона українців.

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